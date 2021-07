Aberdeen gewinnt Duell der möglichen Austria-Gegner deutlich

via

via Sky Sport Austria

Der FC Aberdeen hat das Duell der möglichen Austria-Gegner in der 3. Runde der Conference-League-Quali gegen den BK Häcken souverän mit 5:1 gewonnen.

Die Schotten brachten sich dadurch in eine komfortable Position, um in die nächste Qualifikationsrunde der neu geschaffenen Conference League einzuziehen. Nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung für Aberdeen konnten die Schweden in der zweiten Hälfte verkürzen, die Gastgeber erzielten kurz vor Schluss allerdings noch zwei Treffer.

Nachdem die Wiener Austria zuvor mit dem isländischen Klub Breidablik selbst genug Probleme hatte (1:1), ist ein mögliches Aufeinandertreffen der “Veilchen” mit Aberdeen bzw. BK Häcken in der 3. Runde noch lange nicht fix.

Bild: Imago