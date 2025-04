Abfahrts-ÖM-Titel an Puchner und Eichberger

Bei den nationalen alpinen Ski-Meisterschaften ist es bereits am Mittwoch auf dem Mölltaler Gletscher in Kärnten zu den Abfahrts-Entscheidungen gekommen. Wegen schlechter Wetterprognosen wurde das Rennen vorverlegt. Die Titel holten sich Mirjam Puchner bzw. Stefan Eichberger. Für die Salzburgerin war es bereits der vierte Abfahrts-Titel, der Steirer kürte sich erstmals zum österreichischen Meister.

Puchner gewann überlegen mit 1,74 Sekunden Vorsprung auf die ex aequo zweitplatzierten Anna Schilcher (T) und Carmen Spielberger (K). „Ein schöner Abschluss, vor allem, weil mein letzter Titel schon zehn Jahre her ist“, erklärte Puchner. Eichberger siegte nur 0,17 Sekunden vor Andreas Ploier (OÖ) bzw. 0,39 vor seinem engeren Landsmann Manuel Traninger. „Mich zum ersten Mal zum österreichischen Meister zu krönen, ist natürlich eine Ehre und etwas, das man schon in seiner Sammlung haben möchte“, sagte Eichberger.

(APA) Foto: GEPA