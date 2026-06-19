Abgang bei Sturm Graz: Karic vor Wechsel in die MLS

Emir Karic verlässt Vizemeister Sturm Graz im Sommer. Ein Klub aus der MLS steht kurz vor der Verpflichtung des Linksverteidigers.

Sporting Kansas City soll der neue Arbeitgeber von Karic werden. Laola 1 berichtete zuerst, Sky kann diese Infomationen bestätigen. Die Gespräche zwischen den Vereinen sind bereits fortgeschritten, der Wechsel steht vor dem Abschluss. Sturm hat den 29-Jährigen bereits für Vertragsverhandlungen mit den US-Amerikanern freigestellt.

Karic wechselte im Sommer 2024 von Darmstadt 98 zu den Grazern und absolvierte 62 Pflichtspiele für die Grazer (sieben Assists). In der ADMIRAL Bundesliga war der Linksverteidiger auch für den SCR Altach aktiv.