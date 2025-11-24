Abgang nach wenigen Monaten? Ilzer-Schützling heiß begehrt

Bazoumana Toure glänzt in der laufenden Spielzeit als Vorlagengeber auf dem linken Flügel der TSG Hoffenheim.

Der 19-Jährige fügt sich gleich in seiner ersten Saison in Deutschland gut ein und ist unter Trainer Christian Ilzer gesetzt.

Auch wenn Toure erst vor wenigen Monaten für etwa zehn Millionen Euro nach Sinsheim gewechselt ist, hat der Spieler nach Sky Sport Informationen mehrere Wechsel-Anfragen, vor allem aus der Premier League, für den Winter vorliegen.

Hoffenheim verlangt 35 Millionen Euro – im Sommer

Die TSG würde Toure frühestens im Sommer gehen lassen. Das aktuelle Preisschild liegt bei 35 Millionen Euro. Der Vertrag des Flügelspielers läuft bis 2029.

In der laufenden Bundesliga-Saison kam Toure in elf Partien zum Einsatz und steuerte vier Assists sowie ein Tor bei.

(Red.)

Bild: Imago