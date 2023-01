Die ausgefallenen Super-G-Rennen in Lake Louise (CAN) und Gröden (ITA) haben einen Nachtragstermin bekommen: Beide Rennen werden in Cortina d’Ampezzo am 28. und 29. Jänner ausgetragen.

ÖSV-Speedfahrer Vincent Kriechmayr wird mit guten Erinnerungen anreisen, bei der WM 2021 holte er Gold im Super-G und in der Abfahrt.

Die ebenfalls abgesagte Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen wird ersatzlos gestrichen. Dies gab die FIS am Donnerstag bekannt.

(APA/red.)

Artikelbild: GEPA