Ablösefrei! Schnappt sich Barca diesen Bayern-Star?

Der Name des gefragten Mannes: Leon Goretzka. Eine Vertragsverlängerung bei den Bayern erscheint nämlich aktuell unwahrscheinlich.

Der 30-Jährige kennt Trainer Hansi Flick aus gemeinsamen Zeiten bei den Münchnern von 2019 bis 2021 – erst als Co-Trainer, später als Chefcoach – und bei der deutschen Nationalmannschaft.

Gemeinsam haben sie unter anderem mit den Bayern zwei deutsche Meisterschaften (2019/20, 2020/21), einen DFB-Pokal (2019/20) und einen Champions-League-Titel (2019/20) geholt. Goretzka war beim FCB unter Flick unumstrittener Stammspieler.

Auch Napoli dran an Goretzka

Barcelona will seine eigene Situation im Mittelfeld im April respektive Mai neu bewerten. Neben den Katalanen hat Goretzka auch noch andere Interessenten – unter anderem ist SSC Napoli dran. Zuletzt hatte es Gerüchte um einen Winter-Transfer zu Tottenham Hotspur gegeben. Sky Sport kann aber sagen: Da ist nichts dran.

Neben Goretzkas Vertrag laufen in München ebenso die Arbeitspapiere von Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Sven Ulreich und Raphael Guerreiro aus.

Ära bei Bayern neigt sich dem Ende

Eigentlich sollte der Mittelfeldspieler früher schon weg. Goretzka hatte sich dann aber durchgebissen und spielte später wieder eine wichtige Rolle. Trainer Vincent Kompany weiß, was er an Goretzka hat und kann sich auf den Nationalspieler verlassen.

Die Zeichen stehen nach acht Jahren dennoch eher auf Abschied im Sommer. Eventuell kommt es ja zur Wiedervereinigung mit Flick in Barcelona.

(Florian Plettenberg und Luca Sixtus – skysport.de)

Bild: Imago