Abschied aus Hartberg? Diese Klubs sind an Avdijaj dran

Donis Avdijaj spielt eine sehr gute Saison beim TSV Hartberg – in zwei Wochen will der 28-Jährige seine Ära in der Oststeiermark mit dem ÖFB-Cup-Titel vergolden. Sein Vertrag bei der TSV läuft zum Saisonende aus, laut Sky-Informationen möchte der Offensivspieler eine neue Herausforderung wagen.

Demnach träumt Avdijaj von einer Rückkehr nach Deutschland, zudem sollen MLS-Klub Orlando City und der englische Zweitligist Hull City am gebürtigen Osnabrücker dran sein.

Sky-Info: Auch Bundesligist an Avdijaj interessiert

Möglich ist auch ein Verbleib in Österreich: Laut Sky-Infos soll ein Topklub der ADMIRAL Bundesliga sehr an Avdijaj interessiert sein. Da sein Arbeitspapier in Hartberg zum Saisonende ausläuft, wäre keine Ablöse fällig.

„Ich habe mich mit dem Thema (Anm. d. Red. eigene Zukunft) noch gar nicht befasst, weil wir sehr wichtige Spiele haben“, meinte der Kreativspieler vor zehn Tagen nach dem Auswärtssieg bei der WSG Tirol im Sky-Interview. Dennoch bekräftigte Avdijaj: „Ich bin im Austausch mit meinem Management und wir schauen jetzt erstmal, was passiert.“

ÖFB-Cup-Titel zum Abschied?

Abgesehen von einem kurzen Intermezzo in der Schweiz im Herbst 2022 spielt Avdijaj seit 2021 für den TSV Hartberg. In 96 Pflichtspielen steuerte der Angreifer 34 Tore und 25 Vorlagen bei. In der laufenden Spielzeit gelangen Avdijaj wettbewerbsübergreifend bereits zehn Treffer und zwölf Assists in 29 Partien.

Im Idealfall könnte sich Avdijaj mit einem Titel aus Hartberg verabschieden. Am 1. Mai treffen die Oststeirer im ÖFB-Cup-Finale auf den Wolfsberger AC.

