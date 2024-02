Die große Frage zur Zukunft von Kylian Mbappe ist geklärt. Nach Sky-Informationen wird der französische Superstar Paris Saint-Germain im Sommer ablösefrei verlassen.

Mbappe hat seine Entscheidung demnach den PSG-Verantwortlichen um Präsident Nasser Al-Khelaifi bereits mitgeteilt. Die Befürchtungen der Vereinsführung um einen ablösefreien Abgang ihres Superstars haben sich demnach bestätigt.

Der Offensivstar wird seinen auslaufenden Vertrag somit nicht verlängern und sich im Sommer einem neuen Verein anschließen. Die Bedingungen seines PSG-Abgangs müssen aber noch vollständig vereinbart werden. Der 25-Jährige gegenüber dem Verein noch finanzielle Verpflichtungen erfüllen.

Mbappe will Mega-Vertrag nicht verlängern

PSG und der Offensivspieler werden seinen Abgang gemeinsam kommunizieren, in den kommenden Wochen alle Details zum Abgang geklärt wurden. Insgesamt 200 Millionen Euro brutto pro Jahr hatte der Stürmer den Parisern in seinem laufenden Vertrag gekostet.

Mbappe wechselte im Sommer 2018 von Ligakonkurrent AS Monaco zu den Parisern. Mit PSG wurde der 25-Jährige unter anderem fünf Mal französischer Meister, dabei gelangen ihm in 290 Pflichtspielen 243 Tore und 105 Vorlagen. Das große Ziel die Champions League zu gewinnen ist den Parisern aber auch mit Mbappe bisher nicht geglückt – nach dem 2:0-Hinspielsieg gegen Real Sociedad darf PSG zumindest in dieser Saison weiter vom großen Triumph träumen.

Ist der Weg frei für Real?

In der laufenden Saison kommt der Weltmeister von 2018 auf 20 Tore in 19 Einsätzen und führt damit die Torschützenliste der Ligue 1 an. Mit PSG rangiert er auf dem ersten Tabellenplatz der französischen Liga.

Als Topfavorit auf die Verpflichtung des Superstars gilt Real Madrid. Auch der FC Liverpool und der FC Arsenal wurden zuletzt als Interessenten genannt.

(Red./skysport.de) / Bild: Imago