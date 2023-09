Abschied vom Wiener Sport-Club: Weinstabl übernimmt Traineramt in Lafnitz

Nachdem Trainer Michael Steiner beim SV Lafnitz gekündigt hat, ist der Zweitligist bei der Suche nach einem Nachfolger schnell fündig geworden: Robert Weinstabl wird neuer Cheftrainer bei den Steirern.

Weinstabl coachte zuletzt vier Jahre lang den Wiener Sport-Club und wird auch noch am Freitag das Regionalliga-Spiel gegen die Wiener Viktoria coachen.

Robert Weinstabl: „Ich habe lange, sehr lange darüber nachgedacht und die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Nicht, weil ich mich auf die neue Aufgabe in Lafnitz nicht freuen würde, sondern weil mir jeder Einzelne hier beim Wiener Sport-Club ans Herz gewachsen ist, die Fans, meine Mannschaft, unser Stadion, unsere Tradition und besonders das Familiäre, wodurch jeder Tag hier einmalig war. Ich durfte hier als Teil einer großartigen Gruppe etwas aufbauen in den letzten Jahren und kann nicht in Worte fassen wie Dankbar ich für diese Gelegenheit und jede einzelne Erinnerung bin.“

Der Wiener Sport-Club und Robert Weinstabl bestätigten bereits den Wechsel zum SVL. Der Fußball-Zweitligist hat bislang noch kein offizielles Statement abgegeben.

Bild: GEPA