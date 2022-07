Abseits der TV-Kameras: Aktivisten blockieren Rennstrecke in Runde 1

Der Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone ist am Sonntag wenige Sekunden nach dem Start mittels roter Flaggen abgebrochen worden. Davor war es zu einem heftigen Crash gekommen. Der Chinese Zhou Guanyu überschlug sich in seinem Alfa Romeo und wurde mit hoher Geschwindigkeit über einen Reifenstapel in einen Zaun geschleudert.

Es war aber nicht die einzige außergewöhnliche Szene der Anfangsphase des Silverstone-GP: Für einen weiteren Aufreger sorgten Klimaaktivisten, die nach FIA-Angaben in der ersten Runde auf die Strecke gelangt waren. „Diese Personen wurden sofort entfernt, die Angelegenheit wird nun von den örtlichen Behörden bearbeitet“, teilte der Weltverband mit.

Auf einem Zuschauervideo ist zu sehen, wie F1-Autos an den Aktivisten vorbeifahren. Das Rennen war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Rote Flagge unterbrochen.

(APA/SID) / Bild: Screenshot Twitter @wtf1official