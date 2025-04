„Talk & Tore“ mit Richard Kitzbichler, Michael Hatz und Hans Krankl am Sonntag bei Sky Sport Austria

„Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen

„Abseits“ – das Sky Sport Austria Talk-Format am Samstag ab 20:00 Uhr mit Satans Bratan auf Sky Sport Austria 1

Wien, 4. April 2025 – Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Abseits“ und „Talk & Tore“ freuen.

In der 548. Ausgabe von „Talk & Tore“ am Sonntag sind Richard Kitzbichler, Michael Hatz und Sky Experte Hans Krankl zu Gast. Thematisiert werden in der Sendung die ADMIRAL Bundesliga und insbesondere der SK Rapid sowie das bevorstehende Jubiläum „20 Jahre Red Bull Salzburg“. Zudem wird der Blick in die Deutsche Bundesliga auf den FC Bayern gerichtet, zu dem Richard Kitzbichler als Übergangskoordinator Lizenz- & Nachwuchsspieler spannende Einblicke liefern wird.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss, Martin Konrad oder Guido Friedrich moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 6. April 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

„Abseits“ – das Sky Sport Austria Talk-Format

Kimberly Budinsky begrüßt nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen. Im halbstündigen Talk-Format „Abseits“ sprechen die Gäste über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen. Immer wieder werden außerdem Vertreter:innen aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des runden Leders besprechen. Am Samstag begrüßt Moderatorin Kimberly Budinsky Influencer & Entertainer Satans Bratan.

„Abseits“

Samstag, 5. April 2025, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1