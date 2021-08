“Absolut unglaublich”: Adeyemi freut sich auf DFB-Team und Reus

via

via Sky Sport Austria

CL-Gruppenphase, erstmalige Nominierung fürs DFB-Team sowie ein Sieg in Hartberg: Mit einem 1:0-Erfolg geht für Salzburgs Karim Adeyemi eine einzigartige Woche zu Ende. Im Sky-Interview spricht er auch über seine kommende Herausforderung in der deutschen Nationalmannschaft.

“Natürlich versuchen wir hier immer alles rauszuholen und zu gewinnen und das haben wir heute getan”, schildert der Youngster den Arbeitssieg in der Oststeiermark. “Die standen hinten ganz gut und so viele Chancen haben wir uns dann nicht so kreiert.”

2382 225 Karim Adeyemi Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

In der kommenden Woche tauscht Adeyemi das Salzburg-Trikot mit dem DFB-Dress: “Zurzeit gehen nur Träume in Erfüllung und das ist absolut unglaublich. Ich glaub’ an mich und ich werde der Mannschaft und dem Trainer zeigen, dass ich es verdient habe, dabei zu sein.”

Adeyemi trifft auf prominente Mitspieler

Beim Länderspieltriple gegen Liechtenstein, Armenien und Island wird er so zum Mitspieler von Manuel Neuer, Thomas Müller und Timo Werner. Auf einen weiteren Spieler freut sich der 19-Jährige besonders: “Ich glaube Marco Reus ist so einer, den ich gerne kennenlernen würde.”

(Red.)