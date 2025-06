„Absolut unprofessionell“: Sabalenka entschuldigt sich bei Gauff

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat für ihre kontroversen Aussagen über Coco Gauff nach dem verlorenen French-Open-Finale um Entschuldigung gebeten. „Ich bereue absolut, was ich damals gesagt habe“, äußerte die 27-Jährige im Eurosport-Interview: „Das war einfach absolut unprofessionell von mir. Ich habe mich von den Emotionen leiten lassen.“

Sabalenka unterlag Gauff im French-Open-Finale am vorvergangenen Samstag mit 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Nach der Niederlage erklärte die Belarussin in einer Pressekonferenz: „Coco hat das Match nicht gewonnen, weil sie herausragend gespielt hat. Sondern weil ich so viele Fehler gemacht habe.“ Daraufhin wurde Sabalenka stark kritisiert.

Sabalenka zeigt Reue: „War nicht sehr smart“

„Ich habe Coco danach geschrieben – nicht sofort, aber ich habe ihr erst kürzlich geschrieben. Ich wollte mich entschuldigen und sichergehen, dass sie weiß, dass sie es absolut verdient hatte, das Turnier zu gewinnen und ich sie respektiere. Ich hatte nie die Absicht, sie anzugreifen. Ich war super emotional und nicht sehr smart auf dieser Pressekonferenz“, sagte die 27-Jährige.

Sowohl Sabalenka als auch Gauff treten in dieser Woche bei den Berlin Tennis Open an. Das Turnier gilt als Vorbereitung für das Rasen-Highlight in Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli).

(SID) / Bild: Imago