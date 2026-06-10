Absteiger Blau-Weiß präsentiert ersten Neuzugang

Der FC Blau-Weiß Linz hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 bekanntgegeben. Karim Conté wechselt von Hertha Wels zu den Oberösterreichern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der 26-Jährige soll künftig das defensive Mittelfeld der Linzer verstärken. Conté bringt dabei umfangreiche Erfahrung aus der ADMIRAL 2. Liga mit. Insgesamt absolvierte er bereits 143 Partien in Österreichs zweithöchster Spielklasse. In seiner bisherigen Karriere stand der Mittelfeldspieler unter anderem für Wacker Innsbruck, den SKN St. Pölten und den SV Horn auf dem Platz. Im vergangenen Sommer schloss er sich Hertha Wels an.

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