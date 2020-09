Absteiger Paderborn patzt – Heidenheim gewinnt mit Kerschbaumer

via

via Sky Sport Austria

Erstliga-Absteiger SC Paderborn hat seinen Saisoneinstand in der 2. Fußball-Bundesliga bei Holstein Kiel verpatzt. Die Ostwestfalen verloren bei den Störchen mit 0:1 (0:1). Dagegen landete der 1. FC Heidenheim einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Im dritten Sonntagsspiel trennten sich die SpVgg Greuther Fürth und der VfL Osnabrück 1:1 (1:1).

Die Tabellenführung nach der ersten Runde hat Erzgebirge Aue nach dem 3:0 (0:0) am Samstag bei Aufsteiger Würzburger Kickers inne. Hannover 96 hatte ebenfalls am Samstag durch das 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC gleichfalls einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Der Hamburger SV hatte am Freitag das Spitzenspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (1:0) gewonnen.

(SID)

