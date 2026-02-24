Abstieg von Traditionsklub Sheffield Wednesday besiegelt

Der erste Absteiger in dieser Saison ist bekannt! Der englische Traditionsklub Sheffield Wednesday muss den Weg in die Drittklassigkeit antreten. Der Abstieg des viermaligen englischen Meisters und dreifachen Pokalsiegers ist die Folge eines unvergleichbaren Negativlaufs.

Bereits im Oktober wurde bekannt, dass der Verein kurz vor der Insolvenz stand. Auch eine Fan-Aktion, bei der die Anhänger 200.000 Pfund sammelten, reichte nicht, um den Verein zu retten. Mit der Antragstellung wurden dem Kult-Verein zwölf Punkte abgezogen. Später kamen nochmal sechs Zähler wegen Verstößen gegen die EFL-Zahlungsverpflichtungen dazu.

Auch sportlich läuft es nicht

Zudem läuft es in Sheffield auch sportlich überhaupt nicht. Von 33 Spielen konnte der Verein lediglich eins gewinnen. Auf der anderen Seite stehen dafür 24 Niederlagen und ein Torverhältnis von 20:66.

