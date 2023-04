Abstiegskampf pur zwischen Schalke und Hertha

via

Der Tabellen-Letzte empfängt den Vorletzten: In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es Freitagabend (20.30 Uhr) in Gelsenkirchen zwischen Schalke 04 und Hertha BSC zum Kracher im Abstiegskampf. „Kann sein, dass es kein schönes Spiel wird – aber das ist mir völlig wurscht“, will S04-Trainer Thomas Reis seine Elf kämpfen sehen. Die Königsblauen halten als Schlusslicht sieben Runden vor dem Saisonende bei 21 Zählern, einen Punkt hinter den Berlinern.

Bei einem Sieg würde Schalke an der Hertha (22) und dem VfB Stuttgart (23) vorbeiziehen und zumindest vorübergehend auf Relegationsplatz 16 springen. Reis verlangt nach der schwachen Leistung seiner Truppe bei der 0:2-Niederlage am Sonntag gegen Hoffenheim Wiedergutmachung. Er werde „genau hinsehen, welche Spieler im Moment für diese Phase geeignet sind“, sagte der Schalke-Coach der Funke Mediengruppe. Ob Ex-Rapidler Leo Greiml dazu zählt, wird sich weisen. Der 21-jährige Innenverteidiger stand gegen die TSG nicht im Kader.

„Hertha BSC muss in jeder Situation spüren, dass für sie hier nichts zu holen sein wird“, so die Devise von Reis. Darauf sind die Berliner eingestellt. „Wir müssen körperlich dagegenhalten und die fußballerische Qualität einbringen“, forderte Hertha-Coach Sandro Schwarz.

