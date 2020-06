Diese Entscheidungen fallen heute am letzten Bundesliga-Spieltag

Das Ende naht: Noch ein Spieltag, dann ist die Saison 2019/20 der deutschen Bundesliga beendet. Bayern ist Meister, Paderborn steigt ab. Doch einige interessante Entscheidungen stehen noch aus. Dabei lohnt sich der Blick auf die CL- und EL-Platzierungen sowie auf den unteren Teil der Tabelle. Sky hat den Überblick.

Nach dem vergangenen Spieltag am Samstag ist klar: Drei Fernduelle werden am letzten Spieltag besonders im Fokus stehen. Dabei geht es vor allem um den zweiten Absteiger: Bremen oder Düsseldorf – wer rettet sich in die Relegation? Die Traditionsvereine können den Sprung an das rettende Ufer nicht mehr schaffen, doch dafür ist der Fight um den Relegationsplatz umso spannender.

Außerdem geht es am 34. Spieltag um die Qualifikation für die Champions League sowie die direkte Teilnahme an der Europa League. . Alle neun Duelle live und exklusiv am Samstag ab 15:10 Uhr in der Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD oder als Einzelspiele.

Entscheidungen am 34. Spieltag

Champions League

Der FC Bayern und Borussia Dortmund sind bereits fest für die Königsklasse qualifiziert. RB Leipzig kann aufgrund des Vorsprungs (3 Punkte) und der um 27 Treffer besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen nur noch theoretisch aus den CL-Rängen verdrängt werden.

Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen duellieren sich um Platz 4, den die Gladbacher mit einem Remis gegen Hertha BSC aufgrund der um 9 Treffer besseren Tordifferenz wohl sicher hätten. Leverkusen benötigt gegen Mainz auf jeden Fall einen Sieg und bräuchte Schützenhilfe aus Berlin – dann wäre Platz 4 gesichert.