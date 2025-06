Absurd! So sieht der neue Vertrag von Ronaldo bei Al-Nassr aus

Für diese Vertragsverlängerung erhält CR7 eine irre Summe – und noch viele weitere Extras.

„Al-Nassr forever!“

So kommentierte Cristiano Ronaldo seine Vertragsverlängerung bei Al-Nassr. Für diesen Deal erhält der 40-Jährige wieder ein galaktisches Gehalt, welches das englische Boulevard-Blatt The Sun nun enthüllte.

Über 400 Millionen Euro Fix-Gehalt

Ronaldo soll ein Grundgehalt von 208 Millionen Euro jährlich kassieren. Darüber hinaus erhält der Kapitän einen Unterschriftsbonus in Höhe von 28,75 Millionen Euro, welcher noch auf 44,58 Millionen Euro ansteigen kann, sollte er in sein zweites Vertragsjahr gehen.

Doch damit nicht genug! Zusätzlich erhält CR7 15 Prozent Klubanteile an Al-Nassr im Wert von 38,7 Millionen Euro. Ronaldo, der in der abgelaufenen Spielzeit 35 Tore und vier Assists in wettbewerbsübergreifend 41 Spielen für die Saudis erzielte, soll ab sofort knapp 94.000 Euro pro Tor und ca. 47.000 Euro für einen Assist kassieren. Sollte der fünfmalige Weltfußballer Torschützenkönig in der Saudi-Pro League werden, fließen weitere fünf Millionen Euro.

Für Klub-Erfolge wie dem Gewinn einer Meisterschaft (9,4 Mio.) oder für die Qualifikation zur asiatischen Champions League (7,6 Mio.) kann Ronaldo weitere Boni erhalten.

Neben seinem fußballerischen Einkommen bekommt der portugiesische Nationalspieler um die 70 Millionen Euro für Sponsoring-Deals von seinem saudischen Arbeitgeber.

Sollte Ronaldo alle Bonuszahlungen in den zwei Jahren erreichen, winken ihm insgesamt knapp 600 Millionen Euro.

16 CR7-Mitarbeiter

Um auf dem Platz auch noch im fortgeschrittenen Alter Top-Leistungen bringen zu können, stellt AL-Nassr Ronaldo eigene Mitarbeiter zur Seite – und zwar mehr als eine Fußballmannschaft.

Denn wie die Sun enthüllt, arbeiten 16 Mitarbeiter für den Superstar: drei Fahrer, vier Haushaltskräfte, zwei Köche, drei Gärtner und vier Sicherheitskräfte.

(skysport.de) Foto: Imago