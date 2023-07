Abwehr-Star verkündet es auf Twitter: United setzt Maguire als Kapitän ab

Paukenschlag in Manchester! Harry Maguire muss sein Kapitätsamt bei den Red Devils niederlegen. Das verkündete der Innenverteidiger am Sonntag über die sozialen Medien.

Nach einer wenig überzeugenden Saison für Harry Maguire bei Manchester United hat der Verein nun Konsequenzen gezogen. „Nach Gesprächen mit dem Trainer hat er mir heute mitgeteilt, dass er den Kapitän wechselt“, schrieb Maguire am Sonntagabend auf Twitter. Er hat mir seine Gründe dargelegt, und obwohl ich persönlich extrem enttäuscht bin, werde ich weiterhin jedes Mal, wenn ich das Trikot trage, mein Bestes geben.“

Nach knapp einem halben Jahr zum Kapitän ernannt

2019 wechselte Maguire für eine Ablösesumme von 87 Millionen Euro von Leicester City zu United, was ihn bis heute zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte macht. Ein halbes Jahr später verließ Ashley Young die Red Devils in Richtung Inter Mailand, wodurch Maguire prompt zum Mannschaftskapitän befördert wurden. Nun, dreieinhalb Jahre später, ist dieses Kapitel für den 30-Jährigen beendet.

Auf Twitter bedankte er sich für die Unterstützung der Fans und schrieb, die Kapitänsbinde getragen zu haben, sei „einer „der stolzesten Momente meiner bisherigen Karriere. „Es ist eine der größten Ehrungen im Vereinsfußball. Ich habe alles getan, was ich konnte, um United zum Erfolg zu verhelfen – auf und neben dem Platz.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Danksagung an Solskjaer

Auch bedankte er sich bei seinem früheren Trainer, Ole Gunnar Solskjaer, der ihm damals die Kapitänsbinde übertrug. Zudem wünsche er „demjenigen, der sie nun übernimmt, viel Erfolg und meine volle Unterstützung.“ In seiner Abwesenheit bekleidete bislang Bruno Fernandes die Rolle des Spielführers. Vorstellbar ist, dass dieser nun auch der etatmäßige Kapitän wird.

Bereits Anfang des Monats hatte es Medienberichte gegeben, dass der aktuelle United-Trainer Erik ten Hag plane, Maguire abzusetzen. Grund dafür sollen die wenigen Einsätze des Abwehrspielers in der vergangenen Saison gewesen sein. In lediglich acht Begegnungen in der Premier League hatte Maguire in der Startelf gestanden. Deswegen gab es auch bereits Spekulationen um die sportliche Zukunft des Verteidigers, der mit West Ham United in Verbindung gebracht wird.

(Red.)

Bild: Imago