AC Milan feiert ungefährdeten Heimsieg gegen Lecce

Gelungene Champions League-Generalprobe des AC Milan vor dem Duell gegen Bayer Leverkusen!

Die Rossoneri gewinnen das Heimspiel gegen Lecce klar mit 3:0 und springen vorübergehend an die Tabellenspitze der Serie A. Alvaro Morata bringt Milan in der 38. Minute nach Vorlage von Theo Hernandez mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später ist es Hernandez selbst, der den Vorsprung vergrößert. In der 43. Minute fällt das 3:0 durch Christian Pulisic.

In der zweiten Hälfte flacht die Partie etwas ab, Milans Davide Bartesaghi sieht nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung nach einem Foul die Rote Karte.

Bild: Imago