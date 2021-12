Acht Coronafälle bei den Spurs

Die Vorbereitung des englischen Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur auf die nächsten Partien ist empfindlich gestört worden.

Sechs Spieler und zwei Staffmitglieder sollen laut Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Klarheit sollen nun PCR-Tests bringen.

Am Donnerstag treten die Spurs in der Conference League gegen Stade Rennes an, Sonntag ist das Premier-League-Match in Brighton terminiert. Laut Reglement der Europäischen Fußball-Union (UEFA) findet das Europacupspiel statt, sofern die Londoner 13 einsatzfähige Spieler, inklusive eines Torhüters, aus dem Kreis der 25 gemeldeten Profis zur Verfügung haben.

(SID)

Beitragsbild: Imago