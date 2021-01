Auslosung: Losglück für Bayern & BVB im Pokal-Achtelfinale

Nur zwei Bundesliga-Duelle im Achtelfinale des DFB-Pokals: Der VfL Wolfsburg empfängt in der Runde der letzten 16 Teams Schalke 04, Borussia Mönchengladbach reist zum VfB Stuttgart. Zudem hat Borussia Dortmund im Westfalen-Duell mit Zweitligist SC Paderborn Heimrecht. Das ergab die Auslosung am Sonntag durch Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald in Köln.

Rekordsieger und Titelverteidiger Bayern München bestreitet sein Zweitrundenspiel bei Holstein Kiel erst am 13. Januar, der Sieger dieses Duells empfängt im Achtelfinale den Zweitligisten Darmstadt 98. Auch die Begegnung zwischen Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wurde auf den 12. Januar verlegt. Der Sieger tritt bei Rot-Weiss Essen, dem letzten verbliebenen Viertligisten, an.

Die Bundesligisten RB Leipzig, 1. FC Köln und Werder Bremen bekommen es allesamt mit Zweitligisten zu tun. Leipzig empfängt den VfL Bochum, Köln muss bei Jahn Regensburg ran. Bremen spielt im eigenen Stadion gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Die Achtelfinals werden am 2. und 3. Februar 2021 gespielt. Die Viertelfinals folgen am 2. und 3. März. Nach den Halbfinals am 1. und 2. Mai steigt das Endspiel im Berliner Olympiastadion am 13. Mai.

Die Paarungen im Überblick:

Rot-Weiss Essen – Sieger aus Bayer Leverkusen/Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

Sieger aus Holstein Kiel/FC Bayern – SV Darmstadt 98

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Köln

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengadbach

Werder Bremen – Greuther Fürth

RB Leipzig – VfL Bochum

Borussia Dortmund – SC Paderborn

DFB-POKAL: TERMINE 2020/2021

2. Runde (ausstehende Spiele)

12.1. Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

13.1. Holstein Kiel – Bayern München

Achtelfinale: 2./3. Februar 2021

Viertelfinale: 2./3. März 2021

Halbfinale: 1./2. Mai 2021

Finale in Berlin: 13. Mai 2021

Sky zeigt wie gewohnt alle DFB-Pokal-Spiele live.

(SID)

Beitragsbild: Imago