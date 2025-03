Achtelfinal-Rückspiele: Die UEFA Champions League HEUTE LIVE bei Sky

OSC Lille empfängt Borussia Dortmund am Mittwoch ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die Woche der Entscheidungen im UEFA Champions League Achtelfinale. Zahlreiche Spitzenteams, darunter der BVB und Arsenal, kämpfen am Mittwoch um den Aufstieg ins Viertelfinale.

Am Mittwoch empfängt OSC Lille den BVB zum Rückspiel in Frankreich. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist für beide Mannschaften alles möglich. Die Dortmunder, die unter Trainer Niko Kovac langsam zu funktionieren beginnen, wollen ihre gute Saison in der UEFA Champions League noch verlängern, das Überraschungsteam aus Lille hat dagegen etwas einzuwenden. Wer diese Begegnung für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Außerdem zeigt Sky am Mittwoch um 21:00 Uhr Aston Villa – FC Brügge und FC Arsenal – PSV Eindhoven. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Original Sky Konferenz freuen.

Die Rückspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

OSC Lille – Borussia Dortmund live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Aston Villa – FC Brügge live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Arsenal – PSV Eindhoven live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

