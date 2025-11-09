Achter Sieg in Serie: Paderborn weiter an der Spitze

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga behauptet.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann setzte im Duell der Gegensätze beim Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit einem mühevollen 1:0 (1:0) durch und feierte den achten Liga-Erfolg in Serie.

Sebastian Klaas (9.) schoss die Paderborner wieder an die Spitze (29 Punkte), nachdem sich über Nacht Schalke 04 (27) durch ein 1:0 (1:0) gegen die SV Elversberg vorbeigeschoben hatte. Magdeburg, über weite Strecken die aktivere Mannschaft, steckt mit sieben Zählern dagegen weiter im Abstiegskampf.

Bochum weiter im Aufwind

Der VfL Bochum hat seinen Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Uwe Rösler siegte am Sonntagnachmittag mit 2:0 (1:0) bei Eintracht Braunschweig und blieb im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen. Durch den vierten Saisonsieg verschaffte sich der VfL ein Drei-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.

Cajetan Lenz (7.) und Francis Onyeka (73.) sorgten mit ihren Treffern für den Auswärtssieg. Braunschweig hat von den zurückliegenden zehn Partien nur eines gewonnen, in der Tabelle rutschten die Niedersachsen nach der dritten Pleite in Folge auf Relegationsplatz 16 ab. In der Nachspielzeit hielt Bochums Torhüter Timo Horn noch einen Foulelfmeter von Sebastian Polter (90.+7).

Niederlage in Kiel: Anfang mit Düsseldorf weiter glücklos

Viertes Spiel, dritte Niederlage: Fortuna Düsseldorf kommt mit Coach Markus Anfang in der 2. Fußball-Bundesliga nicht in Schwung. Der ambitionierte Vorjahressechste unterlag beim Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel am 12. Spieltag des Unterhauses mit 0:1 (0:0). Die abgerutschten Rheinländer sind der Abstiegszone gefährlich nah.

Kasper Davidsen sorgte mit einer krachenden Direktabnahme (57.) für die Holstein-Führung und noch größere Sorgenfalten bei Anfang, der an der Förde viele bekannte Gesichter traf.

(SID) Foto: Imago