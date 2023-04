Motorradstar Marc Marquez wird auch dieses Wochenende bei seinem Heim-Event in Jerez de la Frontera noch nicht in die MotoGP-Weltmeisterschaft zurückkehren.

Diese Entscheidung fiel nach am Dienstag erfolgten medizinischen Untersuchungen. Der Spanier hatte sich beim Saisonauftakt in Portimao eine Hand gebrochen. Sein Comeback soll der achtfache Weltmeister nun in zwei Wochen beim Frankreich-Grand-Prix in Le Mans geben. In Jerez wird Marquez von Iker Lecuona ersetzt.

(APA)

Beitragsbild: Imago