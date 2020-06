Achtungserfolg! Ofner bezwingt Thiem bei Austrian Pro Series

via

Der Steirer Sebastian Ofner hat am Montag bei der Austrian Pro Series einen Achtungserfolg feiern können. Ofner konnte Topstar Dominic Thiem im ersten Platzierungsspiel in der zweiten Gruppenphase in drei Sätzen mit 7:6, 6:7, 6:4 bezwingen.

Zum letzten direkten Duell der beiden kam es 2019 in Kitzbühel. Ofner konnte da nur den Start offen halten, dann zog Thiem sein Spiel durch. Das bislang einzige Treffen auf der ATP-Tour endete 6:3 und 6:2 für den Niederösterreicher.

