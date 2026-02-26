Adamu-Assist zu wenig: Celtic nach verpasster Aufholjagd out

ÖFB-Teamstürmer Junior Adamu ist mit Celtic Glasgow in den K.o.-Playoffs der Europa League ausgeschieden.

Trotz eines 1:0-Erfolgs im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart reichte es für die Schotten nach der 1:4-Pleite im Hinspiel nicht für den Aufstieg.

Adamu hatte mit seinem Blitz-Assist nach 29 Sekunden maßgeblichen Anteil am Sieg von Celtic. Luke McCowan verwertete den Pass des im Winter nach Glasgow gewechselten Adamu mit einem präzisen Abschluss.

Alle Tore

0:1 – McCowan

