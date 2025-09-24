Adamu feiert Auftaktsieg mit Freiburg

Der SC Freiburg hat mit dem Triumph im internationalen Derby einen Traumstart in die Europa League hingelegt.

Die effektiven Breisgauer bezwangen mit ÖFB-Stürmer Junior Adamu in der Startelf den FC Basel bei der stimmungsvollen Pflichtspiel-Premiere des Nachbarschaftsduells mit 2:1 (1:0) und holten gegen den Schweizer Double-Gewinner gleich einen wichtigen Dreier in der Ligaphase. Nach schwachem Saisonstart zeigt die Formkurve weiter nach oben, langsam kommt die Konstanz.

Die defensiven Mittelfeldspieler Patrick Osterhage (31.) und Maximilian Eggestein (57.) schossen das Team von Julian Schuster zum dritten Pflichtspiel-Sieg in Serie. Defensiv ließ der Sport-Club gegen die vom ehemaligen Münchner Xherdan Shaqiri angetriebenen Schweizer ein paar Chancen zu, Keeper Noah Atubolu war aber nur beim späten Anschluss durch Philip Otele (84.) machtlos.

Aaamu wurde zuvor in der 75. Minute ausgewechselt. Bei Freiburg fehlte der erkrankte Philipp Lienhart, bei Basel saß Flavius Daniliuc auf der Bank.

Alle Tore:

1:0 – Osterhage

2:0 – Eggestein

2:1 – Otele

Beitragsbild: Imago