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GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano fällt für Australiens Gruppe-D-Match der Fußball-WM am Freitag (4.00 Uhr MESZ) in Sa
WM 2026

Adduktorenverletzung: GAK-Verteidiger Italiano muss bei WM pausieren

(APA) / Bild: Imago

GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano fällt für Australiens Gruppe-D-Match der WM am Freitag (4.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Paraguay aus.

Der 24-Jährige leidet an einer im Training erlittenen Adduktorenverletzung, wie Teamchef Tony Popovic am Mittwoch bekanntgab. Italiano stand in den beiden bisherigen WM-Partien Australiens in der Startformation. Die Socceroos spielen gegen die Paraguayer um das Erreichen des Sechzehntelfinales, ein Punkt würde fix reichen.

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