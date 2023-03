Adebayor beendet Karriere

Der frühere Weltklassestürmer Emmanuel Adebayor beendet seine Karriere. Der 39-Jährige aus Togo bedankte sich am Dienstag in einem Instagram-Post für eine „unglaubliche Reise“ und zeigte sich „voller Vorfreude auf das, was da noch kommen mag“.

Adebayor, Afrikas Fußballer des Jahres 2008 und lange Profi beim FC Arsenal, Manchester City und Tottenham Hotspur, nahm mit Togo (85 Länderspiele/32 Tore) unter anderem an der WM 2006 in Deutschland teil. Sein einziger Titel blieb der spanische Pokal als Leihspieler bei Real Madrid 2011. Zum Ausklang seiner Laufbahn spielte er in den vergangenen beiden Jahren in seiner Heimat beim AC Semassi FC.

(Red.)

Bild: Imago