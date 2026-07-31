Adeyemi bei Barca-Debüt ausgewechselt

Karim Adeyemi hat zum Auftakt der Saisonvorbereitung des FC Barcelona sein Debüt für den spanischen Meister gegeben. Der ehemalige Salzburger stand beim 2:2 (1:1) gegen den englischen Zweitligisten Birmingham City in der Startelf und wurde zur Pause ausgewechselt. Nach 90 Minuten kam es noch zu einem Elfmeterschießen, das Birmingham 3:2 gewann.

Die Tore für das Team von Trainer Hansi Flick schoss ein anderer Debütant: Der erst 18 Jahre alte Ägypter Hamza Abdelkarim, im Juni von Al Ahly geholt, traf vor und nach der Pause für die Gäste.

Bellingham auf der Tribüne

Auf der Tribüne saß auch der englische Nationalspieler Jude Bellingham, der bis zu seinem Wechsel zum BVB im Jahr 2020 in Birmingham gespielt hatte und von den Fans bei seiner Rückkehr ausgiebig gefeiert wurde.

Barcelonas neue Weltmeister wie Lamine Yamal, Ferran Torres oder Pau Cubarsí standen noch nicht im Kader. Adeyemi hatte bei Barca einen Vertrag bis 2031 erhalten. Zuvor hatten sich die Katalanen laut Sky-Informationen mit Borussia Dortmund auf eine Ablöse von 22 Millionen Euro plus Boni geeinigt.