Adeyemi-Traumtor leitet BVB-Sieg ein – Darmstadt erlebt Debakel

Borussia Dortmund ist in der Deutschen Bundesliga dank Kunstschütze Karim Adeyemi in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat Trainer Edin Terzic mit einem dringend benötigten Sieg Luft verschafft. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Union Berlin mit 2:0 (1:0) und verteidigte Champions-League-Rang vier.

Adeyemi (41.) traf traumhaft per Schlenzer für den BVB, der Verfolger RB Leipzig auf Distanz hielt und sich im Vergleich zu den Auftritten der vergangenen Wochen zumindest leicht verbessert zeigte. Ian Maatsen (90.) sorgte für die Entscheidung.

Darmstädter Heimdebakel gegen Augsburg

Fünf Gegentore nach 29 Minuten, 17 Spiele ohne Sieg: Die Horror-Serie von Schlusslicht Darmstadt 98 will einfach nicht enden. Nach einem miserablen Auftritt unterlag das Team von Trainer Torsten Lieberknecht dem FC Augsburg mit 0:6 (0:5) und war dabei meilenweit entfernt, das „gute Omen FCA“ in Zählbares umzumünzen. Denn der bislang letzte Dreier in der Fußball-Bundesliga gelang dem Aufsteiger in Augsburg – vor 147 Tagen.

Am ausverkauften Böllenfalltor trafen Phillip Tietz (2./84.), Fredrik Jensen (12.), Ermedin Demirovic (20./29.) und Ruben Vargas (24.) für die Gäste, die allein in der ersten Halbzeit so viele Tore schossen wie im gesamten Februar und gleich drei Klub-Bestwerte bejubelten.

Leipzig nimmt Aufholjagd wieder auf

RB Leipzig hat seine Aufholjagd Richtung Champions League wieder aufgenommen. Vier Tage vor dem wahrscheinlichen Aus in der Königsklasse beim Rekordsieger Real Madrid setzten sich die Sachsen mit einem 4:1 (1:1) beim VfL Bochum durch und blieben dem Tabellenvierten Borussia Dortmund auf den Fersen.

Der DFB-Pokalsieger geriet durch ein Tor von Maximilian Wittek unter Mithilfe von Keeper Peter Gulasci früh in Rückstand (7.). Dani Olmo gelang der Ausgleich (30.). Der drei Minuten zuvor eingewechselte Lois Openda (68.) mit seinem 17. Saisontreffer, ein Eigentor von Iwan Ordez (71.) sowie Yussuf Poulsen (72.) sicherten den ersten Auswärtssieg des Jahres.

Slapstick-Eigentor: Frankfurt beendet Negativserie

Eintracht Frankfurt hat auch durch ein Slapstick-Eigentor seine jüngste Negativserie beendet. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller gewann bei Neuling 1. FC Heidenheim mit 2:1 (1:0), profitierte dabei auch von einem kuriosen Treffer zur Führung.

Bei einem harmlosen Rückpass von Benedikt Gimber in der 39. Minute schlug Heidenheims Keeper Kevin Müller bedingt durch einen Platzfehler ein kapitales Luftloch. Der Ball kullerte ins Tor, der 32-Jährige blickte fassungslos hinterher.

Mainzer Remis gegen spät aufwachende Borussia

Der FSV Mainz 05 hat durch enormen Chancenwucher ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller verpasst. Das Team von Bo Henriksen und ÖFB-Teamspieler Philipp Mwene kam gegen den anfangs leblosen Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus

Nach dem Mainzer Treffer von Jonathan Burkardt (12.) sah es nach dem ersehnten Befreiungsschlag aus, doch Nathan Ngoumou (55.) schlug für die Gäste zurück.

