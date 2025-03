Adeyemi und Gittens bei Dortmund am Scheideweg

Während Ex-Salzburger Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund unter Niko Kovac aktuell aufblüht, läuft es für Jamie Gittens derzeit nicht rund. Beide Stars stehen am Scheideweg.

Adeyemi überzeugt mit guten Leistungen und sticht bei BVB zuletzt heraus. Dagegen befindet sich Gittens im Formtief und könnte die Schwarz-Gelben am Saisonende verlassen.

Seit Niko Kovac da ist, läuft’s für Karim Adeyemi. In jedem Spiel durfte er von Anfang an ran, rechtfertigte das Vertrauen mit zwei Toren. „Was mir gefällt, er arbeitet auch nach hinten“, lobt Kovac den Außenstürmer im Sky-Interview vor der Champions-League-Partie gegen Lille (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Die Adeyemi-Situation aktuell: Daumen hoch.

Allerdings ist diese positive Entwicklung bei Adeyemi überraschend und muss auch noch einer Überprüfung auf Konstanz standhalten. Denn auf die gesamte Saison betrachtet, ist es (noch) nicht Adeyemis Spielzeit. Und wenn man ehrlich ist: Das gilt für seine gesamte Zeit in Dortmund.

BVB-Verantwortliche vertrauen in Adeyemi

In seinen ersten beiden Saisons lieferte er nur 22 Scorerpunkte – zu wenig für einen Offensivstar bei einem Top-Klub. Fehlende Tore und Vorlagen könnten auch das Ergebnis von verpassten Spielen sein. In seiner BVB-Karriere fehlte er bereits 33 Pflichtspiele verletzt – alleine in dieser Saison sind es 13. Jeder Aufschwung wurde von einer gerissenen Muskelfaser oder Syndesmose gestoppt.

Der Glaube an Adeyemi von Seiten des Klubs ist aber weiter da – und auch der Glaube des Spielers an eine Zukunft in Dortmund. Im Winter wollte Napoli Adeyemi unbedingt, der aber nicht weg. Seine Mission ist noch nicht beendet. Er wollte sich nicht mit dem Eindruck eines Dauerpatienten mit schlechten Scorerpunkten verabschieden.

BVB nutzt Adeyemi als Marketingzugpferd

Bei der Borussia sind seine Qualitäten allen bewusst. Sie blitzten in den zweieinhalb BVB-Jahren immer wieder spektakulär auf. Die Hoffnung auf Konstanz gibt niemand auf – auch wenn man in Dortmund im Winter einen Abgang abgesegnet hätte.

Außerdem nutzt der BVB Adeyemi gerne als Marketingzugpferd. Neues Trikot? Sponsorentermin? Der Social-Media-Star garantiert Aufmerksamkeit und Reichweite mit allein bei Instagram 1,5 Millionen Followern. Durchaus schlagende Argumente für eine weitere Zusammenarbeit. Umso besser, wenn er unter Kovac auch nachhaltig aufblühen sollte.

„Kann noch viel mehr zeigen“ – Krise bei Adeyemi endlich abgeschüttelt?

Gittens bei Borussia Dortmund im Formtief

Die adeyemische Auferstehung muss der konstanteste Dortmunder der schwachen Hinserie aktuell von der Bank aus verfolgen: Jamie Gittens.

Er sorgte unter Nuri Sahin für positive Nachrichten in einem ganz schwierigen halben Jahr. Schnell schossen sein Marktwert, seine Popularität und seine Leistungen in die Höhe. Vom Einwechselspieler und zweifachen Torschützen zum Ligastart gegen Eintracht Frankfurt hatte sich Gittens als Startelf-Spieler etabliert: In 90 Prozent aller Partien stand er von Anfang an auf dem Platz – bis Kovac kam und Gittens in ein Loch fiel. Seit seiner Auswechslung nach dem schwachen Spiel in Bochum bekam Gittens nur noch zwölf Minuten in der Deutschen Bundesliga. Scorer unter Kovac in allen Wettbewerben: 0.

Kovac verteidigt Gittens – Top-Klubs heiß auf Angreifer

„Spieler in seinem Alter muss man zugestehen, auch mal eine Delle zu haben“, verteidigt ihn Kovac. „Ich merke, wie er brennt und er wird wieder seine Minuten bekommen.“ Minuten, die seinen Marktwert konservieren sollen. Denn trotz „Delle“ ist Gittens auf der Liste der großen Klubs – besonders in England. Chelsea, Liverpool und Tottenham schielen auf ihn. Auch der FC Bayern hat Interesse, wie Sky im Dezember exklusiv berichtete.

Sein Marktwert liegt bei 50+ Mio. Euro. Der BVB hätte gerne 100 Millionen für den Engländer und wäre durchaus gesprächsbereit, wenn im Sommer ein Klub kommt, der die Summe zahlen will. Geld, was der BVB besonders bei einem Verpassen der Champions League sehr gut gebrauchen kann. Aber damit beim BVB die Hoffnung auf die direkte Qualifikation über die Deutsche Bundesliga am Leben bleibt, muss Gittens es schaffen, seine Delle möglichst schnell auszubeulen.

(Jesco von Eichmann und Patrick Berger/skysport.de) / Bild: Imago