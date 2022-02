Adeyemi-Wechsel fix? Süle heißt DFB-Kollegen beim BVB willkommen

via

via Sky Sport Austria

Niklas Süle wechselt im Sommer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund. Weitere Transfers sollen folgen. So auch der von Karim Adeyemi, über dessen möglichen Wechsel Süle bereits scherzt.

Nach Sky Informationen sind sich Adeyemi und der BVB bereits seit geraumer Zeit über einen Transfer im kommenden Sommer einig. Einziges Problem: Die Dortmunder und Adeyemi-Klub Red Bull Salzburg müssen in Sachen Ablösesumme noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Der Deal damit noch in der Schwebe.

Trotz einiger noch zu nehmender Hürden gehen viele schon von einem Wechsel des 20-Jährigen aus. So wohl auch Süle, der seinen DFB-Kollegen nach der Partie zwischen Salzburg und den Bayern am Mittwoch (1:1) bereits in Dortmund willkommen geheißen hat.

Süle zu Adeyemi: „Sehen uns im Sommer“

„Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt“, soll Noch-Bayer Süle dem Stürmer auf dem Weg zur obligatorischen Doping-Kontrolle laut Salzburger Nachrichten zugerufen haben. Ein weiteres Indiz für den Transfer, der damit aber alles andere als bestätigt ist.

Wie scherzhaft die Aussage des 26-Jährigen gemeint war, bleibt offen. Zumal Adeyemi selbst vor dem Spiel noch einmal klar machte, dass seine Zukunft noch nicht final geklärt sei.

(skysport.de) / Bild: Imago