Admira holt deutschen Ex-Nationalspieler

Der FC Flyeralarm Admira hat den ehemaligen deutschen Nationalspieler (23 Einsätze) Patrick Helmes als Co-Trainer für die Kampfmannschaft sowie als neuen Cheftrainer für die Juniors gewinnen können.

Mit der Verpflichtung des 36-jährigen Ex-Internationalen, der einen Vertrag bis 2022 erhält, unterstreicht der FC Flyeralarm Admira den neu eingeschlagenen Weg, künftig verstärkt auf Spieler aus der eigenen Akademie sowie auf junge österreichische Talente zu setzen.

„Ich brenne für meine neuen Aufgaben. Die neue Strategie und Zielsetzung des FC Flyeralarm haben mich keine Sekunde zögern lassen, bei diesem Projekt mitwirken zu wollen. Die Admira will verstärkt auf den Nachwuchs setzen, die Durchlässigkeit zur Kampfmannschaft optimieren. Dabei will ich meine Erfahrung einbringen“, so der 177-malige Bundesliga-Spieler (88 Tore), der am gestrigen Sonntag eine Auflösungsvereinbarung mit Bayer 04 Leverkusen erzielen konnte. „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen von Bayer 04 herzlich bedanken, dass sie meinem Wunsch nachgekommen sind, mit dem FC Flyeralarm Admira das neue Projekt zu starten!“

Neuzugang im Trainerstab des @FCAdmiraWacker. Patrick #Helmes übernimmt den Trainerposten von Csaba #Szanto bei den Juniors und soll zudem als Co-Trainer von #Soldo agieren. #skybuliat #inundaut — Werner Peutsch (@Sky_WernerP) July 13, 2020

„Wir freuen uns mit Patrick Helmes, einen jungen und ehrgeizigen Trainer für die Admira gewonnen zu haben. Er hat auf seinen bisherigen Stationen schon genügend Erfahrung gesammelt, die uns weiterbringen werden. Patrick ist nicht nur aufgrund seiner rheinischen Herkunft eine Frohnatur, sondern steht für Begeisterung, Professionalität und Profi-Erfahrung, die exakt für seine neue Position beim FC Flyeralarm prädestiniert sind. Ein solches Bindeglied zwischen Kampfmannschaft und Juniors ist für unsere neue sportliche Ausrichtung elementar“, so Sportdirektor Ernst Baumeister.

Helmes, der bereits heute seinen Dienst in der Südstadt aufnehmen wird, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Chef-Trainer Zvonimir Soldo. „Neben solch einem internationalen Top-Star als Co-Trainer arbeiten zu dürfen, ist für mich eine Auszeichnung. Ich werde versuchen, meine bisher gesammelten Erfahrungsschätze einzubringen.“

Neben seiner Tätigkeit als zweiter Co-Trainer (neben Co-Trainer Fabian Komljenovic) wird Helmes auch ab sofort Cheftrainer der Juniors in der Regionalliga Ost. „Wir wollen nicht nur gute und begeisternde Spiele absolvieren, sondern vor allem Spieler für die Kampfmannschaft formen und diese gezielt heranführen. Neben dem Klassenverbleib, was schwer genug wird, ist dies das oberste Ziel.“

Der bisherige Trainer der Juniors, Csaba Szanto, wechselt in die Admira-Akademie.

Der gebürtige Kölner arbeitete zuletzt zwei Jahre im Nachwuchsbereich von Bayer 04 Leverkusen, war zuletzt für die U15-Mannschaft mitverantwortlich. Zuvor sammelte er bereits zwei Mal im Herrenbereich als Co-Trainer (1. FC Köln II, 2015 und Rot-Weiß Erfurt, 2017) sowie als Chef-Trainer beim 1. FC Köln II Erfahrung.

Fakten zu Patrick Helmes

98 Erstliga-Spiele für 1. FC Köln, VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen (45 Tore)

79 Zweitliga-Spiele für 1. FC Köln (43 Tore)

06 Europa League Spiele für Bayer 04 Leverkusen (4 Tore)

15 DFB-Pokal-Spiele (6 Tore)

23 Länderspiele (13 x A-Mannschaft, 9 x U 21, 1 x Team 2006)

Helmes absolvierte 2019 erfolgreich den Fußball-Lehrer-Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef.

Mit Bayer 04 Leverkusen stand er 2009 im DFB-Pokal-Finale und wurde mit der Werkself 2011 Deutscher Vizemeister. 2008 und 2014 schaffte er mit dem 1. FC Köln die Rückkehr in die 1. Bundesliga aus Liga zwei.

Bild: Admira