Bayern München droht nächste Trainer-Absage

Nach Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick hat mit Julen Lopetegui der nächste Bayern-Kandidat auf den ab Sommer vakanten Trainerposten (vorerst) abgesagt.

Der FC Bayern hat sich am Montag erneut bei dem Spanier nach dessen Verfügbarkeit erkundigt. Der 57-Jährige war nach der Absage von Ralf Rangnick einer der neuen Kandidaten (Sky berichtete am Freitag exklusiv). Allerdings haben die Bayern am Montag die Information erhalten, dass Lopetegui vorerst nicht zur Verfügung steht.

Finale Verhandlungen mit Premier League Klub

Der frühere Trainer von Real Madrid steht in finalen Verhandlungen mit West Ham United und forciert derzeit einen Wechsel in die Premier League. Nach Sky Infos wollen die Engländer noch diesen Montag die Trennung von David Moyes zum Saisonende verkünden und wenn möglich in dieser Woche mit Lopetegui dessen Nachfolger präsentieren.

(sport.sky.de) / Bild: Imago