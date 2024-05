Hummels vor CL-Duell: „Man muss das genießen“

Mats Hummels will das „Monster“ Kylian Mbappe auch im Rückspiel des Halbfinals der Champions League gegen Paris St. Germain, am Dienstag ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 1, an die Kette legen. „Das wird wieder die Hauptaufgabe sein“, sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund am Montag im Pariser Prinzenpark: „Das ist eine Sache, die nur gemeinsam geht, nur als Mannschaft.“

Mbappe sei „mit diesem unnachahmlichen Tempo“ für nur einen Spieler alleine „sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Am besten verhindern wir schon den Ball auf ihn. Aber wie das eben so ist: Drumherum sind auch noch viele gute Spieler, das ist nur ein Teil des Ganzen.“

Im Hinspiel, das der BVB 1:0 gewann, hatte der französische Ausnahmestürmer nur wenige gefährliche Szenen, schoss aber einmal an den Innenpfosten. Am Dienstag (21.00 Uhr) trägt Mbappe die gesamte Last des Hunderte Millionen Euro schweren PSG-Katar-Projektes, das sich bisher vergeblich nach dem Silberpokal der Königsklasse streckt.

Dementsprechend „müssen wir 90 Minuten lang hellwach sein“, betonte Hummels: „Denn wenn er einmal weg ist, ist er weg.“ Dann würde der Traum des BVB vom Finale im Londoner Wembleystadion (1. Juni) womöglich platzen.

Hummels, der dort schon 2013 das Champions-League-Endspiel gegen Bayern München (1:2) verloren hat, rief seine Mitspieler auf, ganz im Moment zu bleiben. „Auf diesem Level ist es nie selbstverständlich, so weit zu kommen“, sagte er; „Man muss das genießen und zugleich die Chance ergreifen.“

