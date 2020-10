Admira-Coach Buric: “Werden die vier Punkte nicht feiern”

via

via Sky Sport Austria

Befreiungsschlag in der Südstadt: Der Admira ist gegen Aufsteiger Ried der erste Saisonsieg gelungen. Auch für Trainer Damir Buric war der Erfolg ein klarer Schritt nach vorne.

“Wir haben gesehen, dass wir in zwei Spielen viele Tore kassiert haben. Heute haben wir sehr wenig zugelassen”, sah der Neo-Coach eine deutliche Leistungssteigerung in der Defensive. Nicht zuletzt dadurch gelang der erste Liga-Heimsieg seit dem 7. März: “Die Spieler haben sich nicht erinnern können, als ich gefragt habe, wann sie das letzte Mal in der Südstadt gewonnen haben.”

Insgesamt habe man den Gegner besonders zu Beginn gut im Griff gehabt: “Bis Ried nicht umgestellt hat, waren wir eigentlich sehr gut vorbereitet. Die Mannschaft hat die taktischen Maßnahmen gut umgesetzt.” In der Länderspielpause geht die Admira ins Trainingslager, dort soll die Abstimmung nun weiter verbessert werden: “Wir werden die vier Punkte nicht feiern, sondern hart abreiten.”