Admira-Goalie Leitner: “Das Glück ist gerade weit entfernt”

Andreas Leitner und der FC Flyeralarm Admira sind den Abstiegskampf gewohnt – auch heuer müssen die Südstädter um den Klassenerhalt bangen. In einem kurzen Videobeitrag vor dem Altach-Match (ab 17.30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport 12 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) erzält der Admira-Kapitän u.a. über seine Zeit beim Verein.

“Jetzt ist das Glück leider gerade ein bisschen weit entfernt”, sagte der 27-Jährige und ergänzte: “In den letzten zwei, drei Wochen ist, was das Umfeld betrifft, mehr Ruhe in den Verein reingekommen. Das ist Fakt.” In den letzten Jahren gab es viele Veränderungen auf der Trainerbank und in der Führungsetage der Admira, dazu meinte Leitner: “Meines Erachtens war der größte Fehler in der jüngeren Vergangenheit die Entlassung von Trainer Klaus Schmidt. Da hat eine enorme Connection geherrscht.”

Seine persönliche Zukunft? “Natürlich ist es mein Wunsch, international meinen Weg zu gehen. Den ein- oder anderen Verein im Ausland zu finden”, sagte Leitner.