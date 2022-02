Admira hadert mit unkonstanter Saison: „Zieht sich wie ein roter Faden durch“

via

via Sky Sport Austria

Der Saisonverlauf der Admira gestaltet sich bislang als ein einziges Auf und Ab – mangelnde Chancenverwertung in der Offensive und leichte Fehler in der Defensive. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, fasst Admira-Profi Stephan Zwierschitz die Situation der Südstädter zusammmen. Im Kellerduell gegen Altach will die Admira nach zuletzt zehn Spielen ohne Sieg endlich wieder sportlich positive Schlagzeilen schreiben.

Altach gegen Admira ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 15 Euro pro Monat live dabei sein!