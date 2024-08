Admira holt bei der Vienna ersten Ligasieg unter Silberberger

Mitfavorit Admira hat in der zweiten Runde der zweiten Fußballliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Niederösterreicher entschieden die Sonntag-Matinee auf der Hohen Warte gegen die Vienna mit 2:0 (1:0) für sich. Deni Alar (14.) und Filip Ristanic (55.) entschieden das Duell der zwei Traditionsclubs zugunsten der Südstädter.

Die erste Chance hatte die Vienna, ein Kopfball von Kelvin Boateng nach einem Eckball klatschte aber nur an die Latte (6.). Nachdem auch die Admira eine große Möglichkeit ausgelassen hatte (11.), war in der 14. Minute Alar zur Stelle. Der Routinier erzielte nach einem weiten Einwurf per Kopf die Führung, ehe er kurz darauf angeschlagen vom Platz musste. Die Elf von Thomas Silberberger vergab danach einige gute Chancen, Ristanic sorgte schließlich für das 2:0 (55.).

In der Schlussphase (87.) wurde Admiras Albin Gashi mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

