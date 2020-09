Admira leiht jungen Stürmer von Magath-Club

via

Der FC Flyeralarm Admira leiht bis Saisonende Stürmer Maximilian Breunig vom deutschen Zweitliga-Aufsteiger FC Würzburger Kickers aus.

Aufgrund einer längeren Verletzungszeit (Autounfall im Mai 2019) konnte der gebürtige Würzburger jedoch in der abgelaufenen Aufstiegs-Saison nur elf Spiele bestreiten, erzielte dabei drei Tore.

„Uns steht eine lange Saison mit vielen Begegnungen bevor. Deswegen war die Leihe zwingend notwendig. Maxi ist genau der Typ von Angreifer, den wir noch gesucht haben. Er macht unser Spiel nach vorne variabler, ist trotz seiner Größe technisch stark. Zudem in der Luft eine Bank – sowohl offensiv als auch defensiv. In unseren Gesprächen hat mir seine Einstellung imponiert, die perfekt zu uns passt: Viel Herz und große Leidenschaft“, so Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt über Maximilian Breunig.

Der 20-Jährige Breunig wird am Montag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen in der Südstadt trainieren und freut sich auf seine neue Aufgabe:

„Ich freue mich darauf, die Bundesliga in Österreich kennenzulernen und dort auch gegen Champions-League- und Europa-League-Teilnehmer anzutreten. Ich werde alles geben, um mich bei der Admira zu beweisen und eine erfolgreiche Saison zu spielen. Und am Sonntag steht schon das große Niederösterreich-Derby gegen den SKN St. Pölten vor der Tür“, erklärt Breunig.

