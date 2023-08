Fußball-Zweitligist FC Admira hat zwei Spieler aus dem Nachwuchs des schottischen Meisters Celtic Glasgow unter Vertrag genommen.

Wie die Südstädter am Montag vermeldeten, bleiben Torhüter Tobi Oluwayemi (20) und Linksverteidiger Matthew Anderson (19) leihweise für eine Saison in Österreich. Oluwayemi spielte bereits für das englische U20-Nationalteam, könnte in Zukunft aber auch für Nigeria auflaufen. Anderson ist schottischer U21-Teamspieler.

(APA)

Bild: Imago