Admira-Sportdirektor Wohlfahrt über Trainerwechsel: “Ausschlaggebend war die geringe Anzahl der Punkte”

Der FC Flyeralarm Admira geht die letzten fünf Runden mit Trainer Klaus Schmidt in den Abstiegskampf. Vor der Partie am Dienstagabend bei der Austria äußerte sich Admira-Geschäftsführer Sport, Franz Wohlfahrt, u.a. zum Wechsel auf dem Trainersessel.

“Ausschlaggebend war nicht der Sieg in Altach oder die Niederlage gegen die Austria, sondern die geringe Anzahl der Punkte, die wir im Frühjahr geholt haben. Es ist Abstiegskampf und es ist ja nicht nur bei der Admira so, dass im Abstiegskampf alles ausgereizt werden muss um in der Liga zu bleiben.”, so der 56-Jährige im Sky-Interview.