Admira-Trainer Herzog: Youngster Babuscu “nicht mit Demir vergleichen”

via Sky Sport Austria

Der 17-Jährige Admira-Youngster Onurhan Babuscu hat mit zwei Toren in zwei Ligaeinsätzen in dieser Saison für Aufsehen in der Südstadt gesorgt.

Admira-Trainer Andreas Herzog lobte bei “Talk und Tore” die großen Qualitäten des Admira-Talents, mahnte aber auch vor verfrühter Euphorie: “Es wäre fahrlässig, wenn man so einen Spieler auf Dauer nicht in die Mannschaft einbauen will. Aber man muss auch knallhart die Schwächen ansprechen, die er zweifellos auch noch hat”, sagte Herzog.

Einen direkten Vergleich mit Ex-Rapid-Talent Yusuf Demir wollte Herzog dabei nicht ziehen: “Der Onur ist eine eigene Persönlichkeit, der Yusuf Demir ist eine eigene Persönlichkeit. Er macht es momentan bei Barcelona sehr gut. Ich würde ihn auch nicht mit Demir vergleichen. Er soll einfach frei von der Leber weg spielen, er hat extreme Qualitäten im Eins gegen Eins”, so Herzog über Babuscu.

