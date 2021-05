via

via Sky Sport Austria

Die Admira wird auch in der kommenden Saison in der österreichischen Bundesliga vertreten sein. Trotz einer Niederlage in Hartberg, bleiben die Südstädter erstklassig (Spielbericht + Video-Highlights), weil im Gegenzug der Tabellenletzte SKN St. Pölten bei der Austria verloren hat.

Trainer Klaus Schmidt blickt im Sky-Interview auf die vergangenen drei Wochen zurück und spricht über seine Zukunft.