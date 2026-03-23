Admira und Silberberger trennen sich

Trainer Thomas Silberberger und Zweitligist Admira Wacker gehen ab sofort getrennte Wege. Der Aufstiegskandidat verlor am Freitag mit 0:3 gegen Rapid II und rutschte damit auf Platz drei in der Tabelle ab.

Bis zum Saisonende wird die Admira-Legende und U18-Trainer Harald Suchard die Rolle von Silberberger übernehmen.

„Nach knapp zwei sehr intensiven Saisonen möchte ich mit meinem Rücktritt, neue Energie in der Mannschaft freisetzen. Es war für mich persönlich eine sehr lehrreiche Zeit in der Südstadt und ich wünsche dem Verein eine positive Zukunft samt sportlich höchstmöglichem Erfolg!“, wird Silberberger von der Admira zitiert.

„Wir haben eine starke Mannschaft, wir müssen in den letzten Spielen die Unsicherheit aus den Köpfen bekommen, um den bestmöglichen Saisonabschluss spielen zu können”, sagt Christian Tschida, Präsident von Admira Wacker und Sportdirektor Ralf Muhr ergänzt: „Wir trennen uns heute im Einvernehmen von unserem Trainer Thomas Silberberger, der diese Mannschaft in dieser schwierigen und herausfordernden Saison mit seiner Expertise und seinem unermüdlichen Einsatz in die Top-3 gebracht hat. Er hat einen großartigen Job gemacht und das Fundament für den Erfolg gelegt. Wir danken Thomas Silberberger für seine Arbeit.“

Artikelbild: GEPA