Admira-Verfolger Ried und Vienna holen drei Punkte

Die SV Ried und die Vienna haben am Freitag die beiden Schlagerspiele in der ADMIRAL 2. Liga gewonnen und den Rückstand auf Tabellenführer Admira verkürzt. Die Rieder verteidigten mit einem 3:0 (0:0) zu Hause gegen Schwarz-Weiß Bregenz Rang zwei, die Vienna feierte dank eines Triplepacks von Kelvin Boateng einen 3:1-Auswärtserfolg in Amstetten. Die Admira hat am Samstag (14.30 Uhr) den FC Liefering zu Gast und kann den Vorsprung von fünf bzw. sechs Punkten wiederherstellen.

Die Rieder starteten bei Schneefall im Innviertel druckvoll, nach rund 20 Minuten wurde Bregenz aber stärker und auch gefährlich. Mit einer guten Parade verhinderte Ried-Torhüter Andreas Leitner bei einem Schuss von Lars Nussbaumer (26.) einen Rückstand. Kurz nach der Pause machte der Aufstiegsaspirant mit neun effizienten Minuten aber alles klar.

Ein Eigentor von Florian Prirsch, der einen Kopfball von Michael Sollbauer unglücklich abfälschte, brachte die Heimischen auf die Siegerstraße (47.). Nach einem kapitalen Fehlpass von Torhüter Franco Flückiger im Spielaufbau überhob Wilfried Eza den Schlussmann zum 2:0 (53.), Ante Bajic (56.) ließ die Rieder kurz darauf zum dritten Mal jubeln.

Drei Tore von Boateng

In Amstetten waren beide Teams mit Erfolgsserien in die Partie gegangen, dank Boateng hielt jene der Vienna. Der 24-Jährige brachte die Wiener in der 5. Minute in Führung und legte nach dem Ausgleich von Charles-Jesaja Herrmann (6.) nach einem Getümmel kurz vor der Pause zwei Treffer für die Vienna nach. Zunächst hatte er nach Bumbic-Hereingabe leichtes Spiel (40.), nach einem Amstettner Ballverlust im eigenen Strafraum stand Boateng wieder goldrichtig, war reaktionsschnell und jubelte über sein zehntes Saisontor, mit dem er die Führung in der Schützenliste übernahm.

SK Rapid II kassierte gegen den SKN St. Pölten eine 0:1-Heimniederlage und ist seit fünf Spielen sieglos. Winfred Amoah nutzte Abstimmungsprobleme in der grün-weißen Defensive zum entscheidenden Treffer (59.). St. Pölten spielte nach Gelb-Rot für Christoph Messerer ab der 72. Minute in Unterzahl, ließ sich den fünften Auswärtserfolg hintereinander aber nicht mehr nehmen.

Klare Siege von Sturm II und Voitsberg

Im steirischen Derby setzte sich Sturm Graz II beim SV Lafnitz mit 4:0 durch. Herausragender Spieler am Platz war Peter Kiedl mit drei Toren. Zunächst verwertete er einen Foulelfmeter sicher (19.), unmittelbar vor der Pause schoss er nach herrlicher Vorarbeit von Jacob Hödl neuerlich trocken ein (45.+1). Seine Hereingabe in der 68. Minute fand von Lafnitz-Verteidiger Florian Freissegger den Weg ins eigene Tor, ein total missglückter Abschlag des Lafnitz-Torhüters ermöglichte Kiedl schließlich Treffer Nummer drei (87.).

ASK Voitsberg feierte mit einem 4:0 (2:0) in Floridsdorf beim FAC den dritten Saisonsieg und setzte sich um drei Punkte vom Tabellenende ab. Philipp Zuna (7.), Kevin-Prince Milla (35.), Sohn von Kamerun-Legende Roger Milla, mit einem Heber brachten den Aufsteiger 2:0 voran. Nach der Pause legten Julian Halwachs nach einem Eckball (58.) und Dominik Kirnbauer (81.) zwei Kopfballtore nach.

(APA) Foto: GEPA