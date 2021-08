Admira-Verteidiger Aiwu: “Möchte gern in die Meistergruppe”

via

via Sky Sport Austria

Am dritten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga ist der FC Flyeralarm Admira zu Gast bei der SV Ried (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Die Admiraner sind gut in die neue Saison gestartet. Mit Vier Punkten in zwei Spielen konnte Admira bisher immer punkten, das soll auch gegen die Rieder gelingen.

Ein Spieler, der bei der Admira nicht nur wegen seinem Style heraussticht, ist Emanuel Aiwu. Der junge Verteidiger ist unter Trainer Andreas Herzog gesetzt und will den jungen Spielern, die in die Kampfmannschaft kommen, helfen. “Wir haben wirklich viele neue, junge Spieler dazubekommen und ich versuche auch, dass ich mit denen auch gut umgehe, dass ich es denen möglichst einfach mache, damit sie sich wohl fühlen”, so Aiwu.

Auch die Zielsetzung definiert der 20-Jährige klar. “Ich persönlich würde schon gerne in die Meistergruppe rein. Klar wird es eine schwierige Aufgabe, aber ich denke schon, wenn wir als Mannschaft wirklich eng beiander bleiben, alles geben, dann kann es schon möglich sein”, meint der junge Admiraner.

